Burak Özçivit Bakü'ye gitti coşkuyla karşılandı! "Türk dünyasının en tanınmış aktörü"
İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Burak Özçivit geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kuruluş Osman dizisindeki rol arkadaşını ziyaret için giden Özçivit Bakü'de coşkuyla karşılandı.
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olacağı haberini duyuran ve eşi Fahriye Evcen'e aldığı doğum hediyeleri ile gündemden düşmeyen Burak Özçivit, Azerbaycan'a gitti.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu olan Özçivit geçtiğimiz gün kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de rol arkadaşı ile buluştu.
Başarılı oyuncu Kuruluş Osman'ın Şamil Alp'i Jaffa ile Bakü'de bir araya geldi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından takipçileriyle Bakü ziyaretinden kareler paylaştı.
Oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda rap müziği de yapan Jaffa'ya Özçivit'ten destek gelmişti. Son çıkardığı 'Hadi Bay Bay' şarkısıyla paylaşım yapan ünlü oyuncunun videosu sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırmıştı.