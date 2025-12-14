Burak Deniz'in kazancı dudak uçuklattı! Gelirini bakın nasıl değerlendiriyor...
Ünlü oyuncu Burak Deniz, bu kez rol aldığı projelerle değil, gerçekleştirdiği yatırımlarla konuşuluyor. Kazancını nasıl değerlendirdiğini anlatan Deniz, ağırlıklı olarak yurtdışına yatırım yapmayı tercih ettiğini açıkladı.
Oyuncu Burak Deniz, "Aşk Laftan Anlamaz", "Bambaşka Biri", "Bir Gece Masalı" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Ünlü oyuncu bu kez projeleriyle değil, yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Kazancını nasıl değerlendirdiğini açıklayan Deniz, Türkiye'de birkaç yatırımının bulunduğunu ancak ağırlıklı olarak yurt dışına yöneldiğini belirtti.
Ünlü oyuncu açıklamasında "Türkiye'de bir iki yatırımım var ama genelde daha çok yurt dışında yatırım yapıyorum" ifadelerini kullandı.
BURAK DENİZ KİMDİR?
17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.85 metre boyundaki oyuncu Terazi burcudur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümü mezunudur. İlk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer alan Deniz, 2015 yılında Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle dikkatleri üstüne çekmiştir.