Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahneye çıkmadı seyirci isyan etti!

Şakir kızdıran olaya ilişkin, “Sanatçının parasını EFT yaptık, şu an parası hesabında eksik olduğu için çıkmıyor. Ben akşam 20.00’den beri ikna etmeye uğraşıyorum zaten. 23.01’de ikna edelim istedik, olmadı. Herkesin parası tek tek iade edilecek. Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız.” dedi.