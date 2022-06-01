Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahneye çıkmadı seyirci isyan etti!
Hit şarkılarıyla son günlerin en çok beğenilen şarkıcılarından olan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, Adana Kozan'da verecekleri konserin parasını alamayınca sahneye çıkmadı. Saatler öncesinden ikiliyi dinlemeye gelenler ise bu duruma fena bozuldu. Sahnede istenmeyen olaylar yaşandı.
Arabesk-pop tarzlarıyla son zamanların en iyi çıkış yapan genç şarkıcılarından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisi, dün akşam Adana'nın Kozan ilçesinde sahne alacaklardı. İkili, sahneye ücretlerini alamadıkları için çıkmadı. Dinleyiciler bu duruma tepki gösterdi, pet şişeler havada uçuştu.
Organizasyonu yapan Veysel Şakir, bilet alanların parasının geri yatırılacağını söyleyerek, sahnede menajeri yanına alarak açıklama yaptı.
Şakir kızdıran olaya ilişkin, “Sanatçının parasını EFT yaptık, şu an parası hesabında eksik olduğu için çıkmıyor. Ben akşam 20.00’den beri ikna etmeye uğraşıyorum zaten. 23.01’de ikna edelim istedik, olmadı. Herkesin parası tek tek iade edilecek. Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız.” dedi.
Dışarıda tepki gösteren vatandaşlar ve basın mensuplarına açıklama yapılırken kameraların kapatılmasını isteyen menajer ise sahnede yuhalandı.