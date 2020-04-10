Burak Akkul koronavirüsten bu şekilde kurtulan ilk kişi Çok Gezenti sunucusuydu
Teve2 ekranlarında yayımlanan Çok Gezenti programının sunucusu olan Burak Akkul, koronavirüs hastalığını atlattı ve şu an Türkiye'de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.
Çok Gezenti programının sunuculuğunu Burak Akkul kameramanlığını eşi Seda Akkul yaptığı çift, koronavirüse yakalandı. 21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, fizik tedavi için kalmaya devam ettiği hastanede yaşadıklarından bahsetti.
Hastalığı yenen ve taburcu olmayı bekleyen Burak Akkul, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şunları anlattı:
"İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı.''
''Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor.''
''Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik. Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum.''