Burak Akkul koronavirüsten bu şekilde kurtulan ilk kişi Çok Gezenti sunucusuydu

Hastalığı yenen ve taburcu olmayı bekleyen Burak Akkul, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak şunları anlattı:

"İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik. Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı.''