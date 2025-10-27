Bunu yapmayan yandı! Emekli olmak için 65 yaşını bekleyecek
Emekli olan vatandaşlar maaş artış oranlarını yakından takip ederken halihazırda çalışanlar ise ne zaman emekli olabileceğini hesaplıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş Türkiye gazetesindeki köşesinde çalışanlar 'Emeklilikte ezberler değişti; ama kimse farkında değil!' başlıklı yazısında çalışanlara uyarılarda bulunarak plan yapmayanların emeklilik yaşını uzatacağını yazdı.
İşte İsa Karakaş'ın o yazısı...
“Kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli oluyor!”
“Son 1260 gün SSK’ya geçer daha az primle avantajlı emekli olurum!”
“Emekli maaşımı alıp tekrar çalışırım…” diyorsanız…
Ama durun! Bunlar artık herkes için geçerli değil…
Eğer bugün veya yarın işe başlıyorsanız hatta 2008/Ekim ve sonrası işe başlamışsanız -işçi, memur, esnaf fark etmez- emeklilikte inkisar-ı hayale uğrayabilirsiniz!
Neden mi? Gelin birlikte bakalım…
PLANSIZ HAREKET EDEN KAYBEDİYOR!
Bunun en somut ve yakın örneği EYT ile Emeklilikte Kademe meselesi…
Zira EYT düzenlenmesinde hepiniz görmüşsünüz: Sırf “1 gün” geç sigortalı olmadan dolayı milyonlarca vatandaşın 17/24 yıla varan sürelerle daha geç emekli olacağını...
NETİCE FELAKET!
Emeklilikle ilgili çalışmış çok sayıda araştırma ve kitap yazmış, SGK Başmüfettişliği'nde çeyrek asrı aşkın kariyerimle, emeklilik sisteminin inceliklerini bilen bir Başuzman olarak söylüyorum: Erken planlama, hayatınızın en büyük sigortası. Binlerce makale ve yazılarım arasında bu gerçeği birçok kez dile getirmiştim.
Anne-babalar, çocuklarınıza bırakacağınız en değerli miras? Sağlam bir emeklilik haritası! Emeklilik yolunda en büyük tuzak? Karmaşık kurallar ve yanlış bilgiler. SGK'nın emeklilik mevzuatı zaten labirent gibi; bir de kulaktan dolma tavsiyeler eklenince netice felaket!
SGK PERSONELİNDEN TAVSİYE ALIN
Emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili gerçek bilgileri resmî kaynak olan bizzat SGK’dan, SGK’nın yayın ve açıklamalardan ya da SGK deneyimi olan personelinden alarak planlamanızı yapmanızı tavsiye ediyorum.
Benimle irtibat kuran, makale ve yazılarımı okuyan ve takip eden çok sayıda vatandaşımız çocuklarını ve yakınlarını 65 yaş emekliliğinden kurtarmak için planlama yaptı. Dolayısıyla emeklilikte yazının başlarında belirttiğim hususlarda avantajlı olacak.