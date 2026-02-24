Bunu ilk defa itiraf etti! Bakın Serdar Ortaç'ın içinde ukde kalan neymiş

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, her yaptığıyla gündeme gelip çok konuşulurken, bu sefer de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında yaptığı o itirafla gündeme geldi. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla olduk.a merak edilen Serdar Ortaç'ın içinde bakın ne ukde kalmış...