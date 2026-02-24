Bunu ilk defa itiraf etti! Bakın Serdar Ortaç'ın içinde ukde kalan neymiş
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ara sıra sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla da çok konuşulan Ortaç, son olarak öyle bir şey itiraf etti ki, hayranlarının gözleri doldu. Bakın her şeyini kumarda kaybeden ünlü şarkıcının içinde ukde kalan o şey neymiş...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, her yaptığıyla gündeme gelip çok konuşulurken, bu sefer de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında yaptığı o itirafla gündeme geldi. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla olduk.a merak edilen Serdar Ortaç'ın içinde bakın ne ukde kalmış...
İÇİNDE UKDE KALAN HAYALİNİ PAYLAŞTI
Yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında içinde ukde kalan bir hayalini paylaştı. Takipçileriyle sohbet eden Ortaç, "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.
2019'DA BOŞANMIŞTI
Son konserlerinde ayakta durmakta zorlandığı anlarla hayranlarını üzen Ortaç, hayatı boyunca bir kez evlilik yaptı. 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan 56 yaşındaki şarkıcının evliliği, 2019 yılında tek celsede sona ermişti.
Ortaç'ın içten açıklaması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.