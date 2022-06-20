Bunu da gördük! Küçük çocuğu öldüren ineğe hapis cezası

Güney Sudanlı polis sözcüsü Elijah Mabor, o zamandan beri ineğin Rumbek Merkez İlçesindeki bir polis karakolunda tutuklu olduğunu doğruladı. Bir hayvanın tutuklandığı, suçlandığı ve hapse atıldığı bu olay şaşırtıcı bir şekilde, ülkede ilk değildi. Bir ay önce bir koç tutuklanmış ve 45 yaşındaki bir kadını öldürmekle suçlanmıştı. Vahşi saldırıda, Adhieu Chaping isimli kadın hayvan tarafından defalarca kaburgalarına darbe aldı ve hayatını kaybetti.