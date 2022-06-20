Bunu da gördük! Küçük çocuğu öldüren ineğe hapis cezası
Güney Sudan'da duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki küçük bir çocuğun ölümüne sebep olan inek hapis cezası aldı.
Afrika ülkesi olan Güney Sudan'da akıllara durgunluk veren karar verildi. 12 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldürmekle suçlanan bir inek, eğer suçlu bulunursa hapis cazasına çarptırılabilir.
Güney Sudanlı yetkililer, şimdiye kadar yapılmış en garip polis açıklamalarından birini yaptılar ve bir ineği 12 yaşındaki bir çocuğu öldürmek suçundan tutukladıklarını doğruladılar. Bir polis merkezinde tutuklu olarak bekleyen hayvan, eğer suçlu bulunursa ciddi bir hapis cezası alacak.
Güney Sudanlı polis sözcüsü Elijah Mabor, o zamandan beri ineğin Rumbek Merkez İlçesindeki bir polis karakolunda tutuklu olduğunu doğruladı. Bir hayvanın tutuklandığı, suçlandığı ve hapse atıldığı bu olay şaşırtıcı bir şekilde, ülkede ilk değildi. Bir ay önce bir koç tutuklanmış ve 45 yaşındaki bir kadını öldürmekle suçlanmıştı. Vahşi saldırıda, Adhieu Chaping isimli kadın hayvan tarafından defalarca kaburgalarına darbe aldı ve hayatını kaybetti.
Koçun tutuklandığı sırada konuşan bir polis sözcüsü "Sahibi masum ama suçu işleyen koç tutuklanmayı hak ediyor. Polis olarak görevimiz, güvenliği sağlamaktır." dedi. Geçen hafta aynı koç, üç yıl hapis yatacağı bir askeri kampta ağır işçiliğe mahkûm edildi.