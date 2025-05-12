Bunları yapanların ehliyeti iptal edilecek! Tarih netleşti, başlıyor

İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planında son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemeyle trafikte bildiğimiz bir çok kuralın cezası değişiyor. Mesela artık kırmızı ışık ihlali sadece para cezası ile geçiştirilmeyecek. Yeni düzenleme ile bu ihlal ehliyete mal olacak. Sadece bu da değil... İşte yeni düzenlemeye dair son bilgiler;