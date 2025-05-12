Bunları yapanların ehliyeti iptal edilecek! Tarih netleşti, başlıyor
İçişleri Bakanlığı, trafik cezalarını ağırlaştıran yeni düzenlemeyi Meclis'e sunuyor. Kırmızı ışıkta tekrar eden ihlallerde ehliyet iptali ve 80 bin TL'ye varan para cezası yolda. Magandalar ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için de sert yaptırımlar geliyor. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planında son aşamaya gelindi. Yeni düzenlemeyle trafikte bildiğimiz bir çok kuralın cezası değişiyor. Mesela artık kırmızı ışık ihlali sadece para cezası ile geçiştirilmeyecek. Yeni düzenleme ile bu ihlal ehliyete mal olacak. Sadece bu da değil... İşte yeni düzenlemeye dair son bilgiler;
Bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması planlanırken, çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezasının uygulanacağı öğrenildi. Trafik cezalarında değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması öngörülüyor.
KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYET TAMAMEN GİDECEK
Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.
Halihazırda kırmızı ışıkta geçenler için uygulanan 2 bin 167 liralık para cezası, yeni düzenleme ile ilk ihlal için 5 bin, ikinci ihlal için 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek.