Bunları yapan koronavirüs kapıyor! İşte en riskli ve en risksiz 15'er aktivite

Aktivitelere göre risk değerleri verilirken kapalı mekanda yapılıp yapılmadığı, diğer insanlarla fiziki yakınlık veya temas, ortamdaki kişilerin havaya damlacık saçacak şekilde konuşmak veya bağırmak durumunda olup olmaması ve vücut teri oluşumu gibi faktörler de göz önüne alındı. Tüm bu risk değerleri, kişiler ellerini dezenfekte etse de, maske taksa da yani önlemler alınsa dahi oluşan sonuçlar. İşte o sonuçlar: