Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları öldü mü? Açıklama geldi
Sosyal medyada akşam saatlerinde Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları'nın öldüğüne dair haberler sevenlerini meraklandırdı.
Bulutsuzluk Özlemi'nin 69 yaşındaki solisti Nejat Yavaşoğulları'nın motosiklet kazasında hayatını kaybettiği yönünde bilgiler internette dolaşmaya başladı.
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Çok sayıda kullanıcı üzüntülerini dile getirdi. Ancak Yavaşoğulları'nın hayatını kaybetmediği çok geçmeden anlaşıldı.
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Gazeteci Serkan Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti.
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Ocak, "Twitter'da Nejat Yavaşoğulları'nın motosiklet kazasında öldüğüne dair haber dolaşıyor. Bir korkuyla aradım Nejat Abi'yi. "Biri uydurmuş" dedi. İnsan neden böyle bir şey uydurur ki? #nejatyavaşoğulları" diye yazdı.
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