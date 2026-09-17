Bulls GSYO’dan gıda sektörüne yatırım

Türkiye ekonomisine katma değer yaratan girişimlere odaklanan Bulls GSYO, büyüme stratejisi kapsamında, yatırım portföyünü çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar teknolojiden enerjiye, sağlıktan tarıma, savunma sanayiden ulaşıma kadar çok sayıda sektöre yatırım yapan şirket, gıda sektöründe yeni yatırıma hazırlanıyor. Bulls GSYO, White Burger Gıda Sanayi AŞ ile ortaklık gerçekleştirerek 25 milyon TL sermayeli Bulls Gıda Ticaret A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

Konuya ilişkin Bulls GSYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda gıda sektöründeki yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak bir girişim sermayesi yatırımı kapsamında olmak üzere; gıda sektöründe üretim, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek üzere, White Burger Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile birlikte 25.000.000,00 TL sermayeli ‘Bulls Gıda Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı bir şirket kurulmasına ve şirketimizin, kurulacak şirketin sermayesine %50 oranında iştirak etmesine karar verilmiştir” denildi.

Bulls Gıda Ticaret A.Ş.’nin faaliyet alanı; gıda sektöründe üretim, ticaret ve hizmet faaliyetleri olarak belirlendi.

“Türkiye ekonomisine katma değer yaratacak fırsatları yakından takip ediyoruz”

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bulls GSYO olarak farklı sektörlerde yenilikçi, büyüme potansiyeli yüksek ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratacabilecek fırsatları yakından takip ediyoruz. Gıda sektörü de bu yaklaşımımız içerisinde önemli bir yere sahip. Üretimden perakendeye uzanan geniş değer zinciri ve yenilikçi iş modellerine açık yapısıyla gıda, büyüme potansiyeli taşıyan stratejik sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. White Burger Gıda ile gerçekleştireceğimiz ortaklık sonucunda kuracağımız Bulls Gıda’nın; üretim, ticaret ve hizmet alanlarını kapsayan yapısıyla sektördeki yeni fırsatları değerlendirebileceğimiz ve uzun vadeli değer yaratabileceğimiz bir platform oluşturacağına inanıyoruz.”

Türkiye’nin ilk smash burger zinciri

White Burger Gıda Sanayi AŞ, 2021 yılında İstanbul Moda’da açılan ilk şubesiyle lezzet yolculuğuna başladı. Türkiye’de smash burger akımını ilk uygulayan ve MasterChef Türkiye 2020 birincisi olan Michelin yıldızlı Şef Serhat Doğramacı’nın kuruculuğunu yaptığı şirket, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ (Çorlu), Gaziantep, Malatya, Mersin ve Elazığ dâhil olmak üzere Türkiye genelinde 15 şehirde 30 şubeye ulaşarak büyümesini sürdürüyor.

Şirket, yurt dışı yapılanması kapsamında ise 2023 yılından bu yana Irak’ın Erbil kentinde Master Franchise modeliyle hizmet veriyor.

Gastronomi dünyasının prestijli rehberlerinden Gault&Millau tarafından ödüllendirilen White Burger, dünya standartlarında bir sokak lezzeti deneyimi sunuyor. Sektördeki yenilikçi yaklaşımı, kusursuz hizmet anlayışı ve güçlü büyüme vizyonuyla gurme burger kültürünü premium bir standartta geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.