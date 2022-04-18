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Bulgaristan cevap veremedi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Bulgaristan cevap veremedi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

BULGARİSTAN'ın yoğun ihracat trafiğine cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Bulgaristan cevap veremedi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracatının son dönemde artması, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

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Bulgaristan cevap veremedi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.

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Bulgaristan cevap veremedi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen tırların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.

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Bulgaristan cevap veremedi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Tır sürücüsü Engin Tatar, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.

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