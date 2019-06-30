Bület Ersoy'un Hepatit B olduğunu iddia etmişti! 2 Yıla kadar hapsi isteniyor

Bülent Ersoy'un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi: "Bülent Ersoy'un, şüphelinin iddialarının aksine hepatit B hastası olmadığı açıktır.