Bülent Serttaş'tan bomba açıklamalar! Demet Akalın'a haksızlık yaptılar

"Ütüsüz pantolonla hiç sahneye çıkmadım": “Ben sahneye hiç sakallı çıkmadım ütüsüz pantolonla bile hiç sahneye çıkmadım. Gençlik önemli, şimdi biraz takipçisi olanlar hemen havaya giriyor bacak bacak üstünde yayınlar yapıyorlar. Önceden böyle miydi?” dedi.