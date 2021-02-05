Bülent Serttaş'ı polise ihbar etmiş! Oryantal Didem olayının perde arkası
İbo Show'da Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'den gözlerini kaçırdığı olayın arkasında husumet çıktı.
Geçtiğimiz cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkan İbo Show'da yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirmişti. Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş ve Ali Sunal'ın bakmama çabası tepki ve takdir toplamıştı.
Yaşanan olayda kimileri Serttaş'ın eşine gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalıştı, kimisi de "Eşinden korktuğu için böyle davrandı" yorumunda bulunmuştu.
5 gündür sessizliğini koruyan Serttaş, sosyal medyadan kendisiyle ilgili destek içeren fotoğrafları paylaşması dikkat çekmişti.
Program sonrası açıklamada bulunan Oryantal Didem "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm" demişti.