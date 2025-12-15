Bülent Serttaş 17 kilo verdi eridi bitti! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Şarkıları, sahnede performansları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bülent Serttaş, bu kez müziğinin yanı sıra, son zamanlarda geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettirdi. Sıkı bir beslenme programı uygulamaya başlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede 17 kilo verdi, verdiği kilolarla ve son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.