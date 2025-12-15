Bülent Serttaş 17 kilo verdi eridi bitti! Son halini görenler gözlerine inanamadı
Bülent Serttaş, geçtiğimiz aylarda sıkı bir beslenme programı uygulamaya başladı ve 17 kilo vererek büyük bir değişime imza attı. Son olarak fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı. Resmen erimiş...
Şarkıları, sahnede performansları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bülent Serttaş, bu kez müziğinin yanı sıra, son zamanlarda geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettirdi. Sıkı bir beslenme programı uygulamaya başlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede 17 kilo verdi, verdiği kilolarla ve son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
DİYETLE GELEN DEĞİŞİM
Uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklanan Serttaş'ın uyguladığı diyetin sonuçları gözle görülür hale geldi. Sahne performansları kadar samimi tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren sanatçı, kilo verme sürecinde disiplinli bir program izledi.
SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI
Snob Magazin kameralarına yansıyan son görüntülerde Serttaş'ın fit hali dikkat çekti. 60 yaşındaki Serttaş'ın yenilenen görünümü sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından çok sayıda olumlu yorum aldı.
"17 KİLO VERDİM"
Verdiği kilolarla ilgili konuşan Serttaş, sürecin kolay olmadığını belirterek, "Zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır" ifadelerini kullandı.