Bülent Şakrak ve genç sevgilisi doğum gününde aşk tazeledi! Çok özel kareler...
Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra özel hayatında yeni bir döneme adım atmıştı. Bir süredir kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşayan Şakrak, 48. yaş gününü sevgilisiyle birlikte romantik bir şekilde kutladı.
Oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, yeni yaşına sevgilisiyle birlikte girdi.
BURCU KİRMAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede noktalayan Şakrak, boşanmanın ardından sık sık aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer aldı. Bir dönem oyuncu Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim, bu birlikteliği de geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.