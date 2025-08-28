BIST 11.446
Bülent Şakrak ve genç sevgilisi doğum gününde aşk tazeledi! Çok özel kareler...

Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra özel hayatında yeni bir döneme adım atmıştı. Bir süredir kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşayan Şakrak, 48. yaş gününü sevgilisiyle birlikte romantik bir şekilde kutladı.

Bülent Şakrak ve genç sevgilisi doğum gününde aşk tazeledi! Çok özel kareler... - Resim: 1

Yeni sezonda Gönül Dağı dizisi ile ekrana geleceği konuşulan oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırdı. Ardından özel hayatında yeni bir döneme adım attı. 

Bülent Şakrak ve genç sevgilisi doğum gününde aşk tazeledi! Çok özel kareler... - Resim: 2

Çok sayıda genç isimle aşk yaşayan isim bir süredir kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşıyor. Şakrak, 48. yaş gününü sevgilisiyle birlikte romantik bir şekilde kutladı.

Bülent Şakrak ve genç sevgilisi doğum gününde aşk tazeledi! Çok özel kareler... - Resim: 3

Oyunculuk kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, yeni yaşına sevgilisiyle birlikte girdi. 

Bülent Şakrak ve genç sevgilisi doğum gününde aşk tazeledi! Çok özel kareler... - Resim: 4

BURCU KİRMAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede noktalayan Şakrak, boşanmanın ardından sık sık aşk iddialarıyla magazin sayfalarında yer aldı. Bir dönem oyuncu Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim, bu birlikteliği de geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

