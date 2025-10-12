Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle o pozu verdi! Sosyal medya çalkalandı
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taylan karakteriyle çok konuşulan oyuncu Bülent Şakrak yeni aşkı Duygu Arabacıoğlu ile paylaşım yaparak aşkını ilan etmişti. Ceyda Düvenci ile boşanmasından sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şakrak aşka geldi. O pozu paylaştı, kısa süre içinde beğeni yağdı.
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taylan karakteriyle gönülleri fetheden oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla en çok merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabında kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf kısa zaman içinde sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan’ı canlandırmaya başlayan Bülent Şakrak aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra Burcu Kirman ile aşk yaşayan oyuncu bu ilişkide aradığını bulamadı.
Kısa bir süre sonra ünlü oyuncuDuygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile aşk pozlarını zaman zaman paylaşıyor.