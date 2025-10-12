Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle o pozu verdi! Sosyal medya çalkalandı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taylan karakteriyle gönülleri fetheden oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla en çok merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabında kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf kısa zaman içinde sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.