MAGAZİN

Bülent Ersoy’un sahnedeki sözleri gündem oldu: Saraydan duymasınlar...

Sanatçı Bülent Ersoy, 13 Eylül’de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde verdiği konser sırasında seyircisiyle girdiği diyalogla sosyal medyada gündem oldu. Sahneye içecekle çıkan Ersoy, “İçeyim mi?” diyerek seyircisine seslendi. Sonrasındaki 'saraydan duymasınlar' sözleri ise tepki çekti.

Sanatçı Bülent Ersoy 13 Eylül’de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde sahne aldı. Bülent Ersoy, sahnede seyircilere söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Sahnede bir şeyler içip, seyircisine “İçeyim mi?” diye soran Bülent Ersoy, “Saraydan duymasınlar sizi. Nasıl olsa ben kendimi kurtarırım. ‘Hayatım, çok başım ağrıyordu, onun için bir kadeh içtim’ derim...” ifadelerini kullandı.

