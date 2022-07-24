Bülent Ersoy'un paylaşımındaki o detay dikkatlerden kaçmadı! Tırnakları olay oldu...
Güçlü ses tonuyla, kullandığı Türkçesi ile hafızalara kazınan Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy yıllar sonra siyah saçlarını kızıl renge boyattı. Saç rengini değiştiren Diva değişimini sosyal medya üzerinden fotoğraflarla paylaştı. Ersoy saçlarıyla aynı renkte olan gösterişli tırnakları ve göz dolduran takılarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı...
Türk Müziği'nin Diva'sı olarak tanınan, kullandığı Türkçe'siyle, şarkılarıyla, güçlü ses tonuyla hafızalara kazınan Bülent Ersoy imajını değiştirdi. Siyah saçlarını, kızıl renge boyatan Diva yıllar sonra saç rengini değiştirdi. Değişimini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Ersoy saçlarıyla uyumlu olan uzun tırnakları ve göz dolduran takılarıyla dikkat çekti.
Bülent Ersoy, imajını değiştirdi. Siyah saçlarını kızıl rengine boyatan 'Diva', son halini sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.
Usta sanatçı Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti. Ersoy, yıllar sonra saç rengini değiştirmeye karar verdi.
Önceki gün uçak ile İzmir'e seyahat ederken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan ünlü isim, saçlarıyla uyumlu olan uzun tırnakları ve göz dolduran takılarıyla dikkat çekti.