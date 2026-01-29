BIST 13.541
Bülent Ersoy'un para harcamaya yer arıyorum sözleri çok konuşulmuştu! İşte dudak uçuklatan serveti...

"Param çok, harcayacak yer arıyorum" sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy'un Türkiye genelindeki gayrimenkulleri, işletmeleri ve servetinin büyüklüğü akıllara durgunluk verdi.

Bülent Ersoy'un para harcamaya yer arıyorum sözleri çok konuşulmuştu! İşte dudak uçuklatan serveti... - Resim: 1

Sanatçı Bülent Ersoy'un daha önce yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" açıklaması yeniden gündeme gelirken, Diva'nın mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Bülent Ersoy'un para harcamaya yer arıyorum sözleri çok konuşulmuştu! İşte dudak uçuklatan serveti... - Resim: 2

İSTANBUL'DA 28 DAİRE

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy'un İstanbul'da tam 28 dairesi bulunuyor. Ersoy'un ayrıca farklı şehirlerde konumlanan 4 adet ultra lüks villaya sahip olduğu öğrenildi.

Bülent Ersoy'un para harcamaya yer arıyorum sözleri çok konuşulmuştu! İşte dudak uçuklatan serveti... - Resim: 3

DENİZE SIFIR ADASI VAR

Sanatçının yatırımları sadece konutlarla sınırlı değil. Marmaris'te denize sıfır özel bir ada, Fethiye'de ise akaryakıt istasyonu Diva'nın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. İstanbul Fenerbahçe'de özel bir sauna işletmesi de Ersoy'un ticari faaliyetleri arasında bulunuyor.

Bülent Ersoy'un para harcamaya yer arıyorum sözleri çok konuşulmuştu! İşte dudak uçuklatan serveti... - Resim: 4

60 MİLYON DOLAR NAKİT PARA VE MÜCEVHER

Bodrum, Antalya ve İzmir'de yazlık evleri olduğu belirtilen Bülent Ersoy'un, nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değerinin ise 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu tablo, Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un yıllara yayılan kariyerinin ardından ulaştığı servetin boyutunu gözler önüne serdi.

