Bülent Ersoy'un para harcamaya yer arıyorum sözleri çok konuşulmuştu! İşte dudak uçuklatan serveti...

Sanatçı Bülent Ersoy'un daha önce yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" açıklaması yeniden gündeme gelirken, Diva'nın mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.