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Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti! Coşkun Sabah'tan olay olacak mini şort çıkışı

Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti! Coşkun Sabah'tan olay olacak mini şort çıkışı

Şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah, Bülent Ersoy'un kendisine kurduğu kumpası ve kızıyla ilgili mini şort çıkışı olay oldu.

Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti! Coşkun Sabah'tan olay olacak mini şort çıkışı

Son dönemlerde yaptığı tartışmaları açıklamalarla gündem olan 68 yaşındaki Coşkun Sabah Armağan Çağlayan'ın Youtube'de yayınlanan programına konuk oldu. Sabah yaptığı açıklamalarla yine magazin gündemine olay oldu. 

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Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti! Coşkun Sabah'tan olay olacak mini şort çıkışı

Coşkun Sabah, Bülent Ersoy’un ekibinde ud çalarken ‘tenzili rütbeye’ (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi

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Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti! Coşkun Sabah'tan olay olacak mini şort çıkışı

Ersoy'un kendisini kıskandığını belirten Sabah "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, ‘özel saz’ olarak bazen beni de götürüyordu." dedi. 

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Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti! Coşkun Sabah'tan olay olacak mini şort çıkışı

Yaşadıklarını anlatan Sabah "Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. " ifadelerini kullandı.

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