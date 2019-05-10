Bülent Ersoy'un korku dolu anları! İftar yemeğinde tedirgin oldu
Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam iftar yemeğini Nişantaşı'nda bir mekanda yaptı. Servis esnasında şov amacıyla yapılan sunumda yoğun dumanlar çıkınca Ersoy, korku dolu anlar yaşadı.
Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'nda iftar yaptı. İftar öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, normalde ramazanda sahneye çıkmadığını ama bu yıl istemeden bir istisna yapabileceğini açıkladı.
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Ersoy, “18 Mayıs’ta konserim varmış, menajerim önceden anlaşma imzalamış. Sahneye çıkmazsam yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalacağım ama tükürdüğümü yalamak da istemiyorum. Bu durum beni rahatsız ediyor, bakalım ne olacak.” açıklamasında bulundu.
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İftardan sonra şov için masaya konulan kuru buzların üzerine su dökülerek duman çıkartılınca, ünlü sanatçı tedirgin oldu.
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İşte Bülent Ersoy'un o anları...
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