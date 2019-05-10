Bülent Ersoy'un korku dolu anları! İftar yemeğinde tedirgin oldu

Ersoy, “18 Mayıs’ta konserim varmış, menajerim önceden anlaşma imzalamış. Sahneye çıkmazsam yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalacağım ama tükürdüğümü yalamak da istemiyorum. Bu durum beni rahatsız ediyor, bakalım ne olacak.” açıklamasında bulundu.