Bülent Ersoy'un Kıbrıs'ta tutuklanan orkestrası tahliye edildi! Aileler Ersoy'a çok kızgın...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tahliye edildi. Orkestra üyelerinin havalimanında bekleyen aileleri Bülent eRsoy2a nefret kusan açıklamalarda bulundu.
Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.
KKTC’de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. İlk uçakla İstanbul’a gelen müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda gözyaşları içinde karşılandı. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.
"Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım..."
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.
Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı.