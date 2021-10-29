Bülent Ersoy'un Kıbrıs'ta tutuklanan orkestrası tahliye edildi! Aileler Ersoy'a çok kızgın...

"Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım..."

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.