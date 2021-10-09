Bülent Ersoy'un Kıbrıs'ta hapse giren orkestra şefi Onur Özelçağlayan COVID-19 pozitif!
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta hapse girmişti... Bülent Ersoy'un kurtarmak için gerekirse servetini harcayacağını söylediği orkestrasının şefi Onur Özelçağlayan’ın COVID-19 testi pozitif çıktı.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy’la bir konsere katılmak üzere Ağustos sonu KKTC’ye giden ve sahte PCR’la yakalanarak hapse atılan 21 kişilik orkestranın şefi Onur Özelçağlayan’ın cezaevinde yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Orkestranın avukatı Adnan Ulunay, Onur Özelçağlayan ve bir sanatçı arkadaşının cezaevindeki testlerinin pozitif çıktığını, ancak semptom göstermeyerek hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, farklı koğuşlarda kalan orkestranın bir kısmı temaslı olmaları nedeniyle izolasyon altında tutuluyor. Avukat Ulunay, müvekkillerinin hastanede tedavi görmeleri talebiyle başvuruda bulunacağını söyledi.
Lefkoşa’daki cezaevinde beşi gardiyan dokuz kişi hastalığa yakalandı. Yerel medya haberlerine göre, cezaevinde bir gardiyanın testinin pozitif çıkması sonucu genel kontrol yapıldı.
Beş gardiyanın yanı sıra dört hükümlüde de virüs saptanması üzerine, avukatlar dahil yüz yüze görüşler yasaklandı. Virüsün kaynağı ise araştırılıyor.
Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.