Bülent Ersoy'un hastalığı ne Zeki Müren'de de o rahatsızlık varmış... Seyhan Soylu açıkladı
FLASH TV Al Sana Haber yorumcusu Seyhan Soylu, Anıtkabir ziyaretinde tekerlekli sandalyeye oturan Bülent Ersoy'un Zeki Müren'in hastalığına yakalandığını iddia etti.
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasında tekerlekli sandalyede oturması dikkat çekmiş, bunun ötesinde üniformalı bir deniz subayının kendisine Ersoya'a eşlik ederek şemsiye tutmasıyla sosyal medyada gündem olmuş ve Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Bülent Ersoy'a sosyal medyada 'şehit yakını mısın gazi misin, ayrıcalığın ne' tepkilerinin ardından bir tepki de Flash TV'de Al Sana Haber programının moderatörlüğünü üstlenen Seyhan Soylu'dan geldi. Canlı yayında Ersoy'u eleştiren Soylu, Ersoy'un hastalığını da ilk kez açıkladı. Ersoy'u protesto ederek Şemsiye altında programını açan Soylu, canlı yayında Ersoy'un hastalığını açıkladı. Soylu, Ersoy'un rahatsızlığının, geçmişte Sanat Güneşi Zeki Müren'in de sahip olduğu bir hastalık olduğunu iddia etti.
Bülent Ersoy, geçtiğimiz salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı.
Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı
Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.
Bu gelişmelerin ardından Al Sana Haber moderatörü, Sisi lakaplı Seyhan Soylu Seyhan Soylu programını şemsiye ile açarak Ersoy'u protesto etti.