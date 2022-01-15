Bülent Ersoy'un hastalığı ne Zeki Müren'de de o rahatsızlık varmış... Seyhan Soylu açıkladı

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasında tekerlekli sandalyede oturması dikkat çekmiş, bunun ötesinde üniformalı bir deniz subayının kendisine Ersoya'a eşlik ederek şemsiye tutmasıyla sosyal medyada gündem olmuş ve Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Bülent Ersoy'a sosyal medyada 'şehit yakını mısın gazi misin, ayrıcalığın ne' tepkilerinin ardından bir tepki de Flash TV'de Al Sana Haber programının moderatörlüğünü üstlenen Seyhan Soylu'dan geldi. Canlı yayında Ersoy'u eleştiren Soylu, Ersoy'un hastalığını da ilk kez açıkladı. Ersoy'u protesto ederek Şemsiye altında programını açan Soylu, canlı yayında Ersoy'un hastalığını açıkladı. Soylu, Ersoy'un rahatsızlığının, geçmişte Sanat Güneşi Zeki Müren'in de sahip olduğu bir hastalık olduğunu iddia etti.