Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir hayatını kaybetti Diva yasa boğuldu
Yakın dostu ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefatıyla sarsılan Diva Bülent Ersoy, bir süre hastanede tedavi gören annesi Necla Poyraz'ı kaybetti.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün yakın dostu Nur Yerlitaş'ın vefat haberiyle derin bir hüzne boğuldu. sanat dünyasının yasa boğulduğu bu vefat haberinin ardından, Diva Bülent Ersoy, ikinci kez aldığı bir haberle sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Poyraz'ın vefat haberinden sonra ünlülerden Bülent Ersoy'a taziye mesajları geldi. Ersoy, Magazinkolik'in haberine göre, annesinin cenaze aracına tabutu konulduğu zaman bir süre cenaze arabasına baktı.
Peki, Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir?
Necla Poyraz, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesidir. Malatya doğumlu olan Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hakkında internette pek bir bilgi bulunmuyor.
Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir: