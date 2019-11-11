Bülent Ersoy'dan Seyhan Erdağ'a olay suçlama! 'Morlukları o yaptı'
Geçtiğimiz hafta elindeki morluklarla hayranlarını üzen Bülent Ersoy, suçu gazeteci Seyhan Erdağ'a attı.
Geçtiğimiz hafta Şişli'de bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy'un son hali hayranlarını korkutmuş, ellerindeki morlukları gören hayranları Ersoy için oldukça endişelenmişti. Ağır bir hastalık geçirdiğini hayranları ile paylaşan Ersoy, ellerindeki morluklar nedeniyle gazeteci Seyhan Erdağ'ı suçladı.
Ellerindeki morluklar hakkında günler sonra bir açıklama yapan Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada Seyhan Erdağ’ı suçladı ve ellerini photoshopla morartarak hastalığı varmış gibi gösterdiğini ifade etti.
Diva Bülent Ersoy, gazeteci Seyhan Erdağ'ın bu fotoğrafları hazırlayıp basına servis ettiğini de iddia ederek herkesi şaşırttı.
Seyhan Erdağ ise bu sözleri net bir dille şöyle yalanladı: "Bülent Hanım'ın ellerinde morluk var. Benim algılayamadığım şu nasıl bunu Seyhan yaptı der.''