Bülent Ersoy’dan Ramazan’da olay hediye! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bülent Ersoy, Ramazan ayının gelişiyle birlikte danışmanı Arzu Acay’a verdiği hediyeyle yine adından söz ettirdi. “Diva bu kez ne aldı?” sorusu kulislerde dolaşırken, ortaya çıkan detay magazin dünyasını hareketlendirdi. Gösterişli zevkinden ödün vermeyen Ersoy’un tercihi, tahmin edileceği üzere sade bir hediye olmadı; aldığı hediye kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, “Bülent Ersoy klasiği” yorumları peş peşe geldi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Bülent Ersoy’un danışmanı Arzu Acay’a aldığı hediye magazin kulislerini hareketlendirdi. “Diva bu kez ne yaptı?” sorusunu akıllara getiren sürprizin detayları ortaya çıkınca, sosyal medyada yorum yağdı. Bakın hediye olarak ne almış...

Ramazan ayı başlar başlamaz Antalya'ya giden Bülent Ersoy, danışmanı Arzu Acay'a sürpriz bir hediye getirdi. Diva'nın iftar sofraları için seçtiği ışıltılı peçetelik, sosyal medyada ilgi gördü.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Acay, şu ifadeleri kullandı:

"Diva'mız Antalya'ya geldi. Şükürler olsun… İftar sofraları için ışıltılı peçetelik getirmiş, yoksa asla sofraya oturmaz."

