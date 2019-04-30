Bülent Ersoy'dan Kerimcan Durmaz'a ağır eleştiri
Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan mastürbasyon videosuna bir tepki de Diva Bülent Ersoy'dan geldi. Bülent Ersoy, ''Normal bir insan bunu yapar mı?'' diyerek ağır eleştirilerde bulundu.
Sosyal medya fenomeni, DJ Kerimcan Durmaz, sosyal medyadan yanlışlıkla paylaştığını iddia ettiği mastürbasyon videosuyla birçok kişi tarafından eleştirildi. Sanat camiasından da tepkiler alan Durmaz'a bir tepki de Diva Bülent Ersoy'dan geldi.
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Kerimcan Durmaz, sosyal medyadan paylaştığı açıklamalarıyla tepkileri üzerinden çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kerimcan Durmaz'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Diva Bülent Ersoy ise şu sözleriyle Durmaz'ı eleştirdi:
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“Ahlak ve edep benim için her şeyden önde gelir. O olduğu ispatlanana kadar ona (Kerimcan Durmaz) inanmakla mükellefim. Normal bir insan bunu yapabilir mi? Çok büyük bir hata bu."
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