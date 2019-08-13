Bülent Ersoy'dan Hadise'ye olay sözler! Kalçaları...
Kurban Bayramı'nın ikinci gecesinde Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, ünlü popçu Hadise ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, Hadise'nin Harbiye Açıkhava'daki görüntüsü ve iddialı sözleriyle ilgili konuştu
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Bülent Ersoy'a Hadise'nin Harbiye Açıkhava'daki görüntüsü ve iddialı "Mekanın sahibi geri geldi" cümlesi de soruldu.
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Ersoy, "Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi; o Lopez mi nedir o da öyle giyinmişti, bizden de bizim kızın yapması çok hoşuma gitti. Güzel de taşıdı kostümlerini. O kalçaları, kum saati gibi, çok çok hoşuma gitti" dedi.
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Diva, Hadise'nin "Mekanın sahibi geri geldi" yorumuna ise: "Mekanın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor, çünkü Tarkan Beyefendi var, benim kız var, serttir ya diktir benim gibi sanki ben doğurmuşum gibi Gündeş var."
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