Bülent Ersoy'a 'hayvanlar giyer' dedi! Yılmaz Morgül 'ben her şeyi bilirim' deyip konuştu
Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül arasında sular durulmuyor. Morgül, meslektaşını sert sözlerle eleştirilerinin ardı arkası kesilmeden devam ediyor.
Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Gazeteci ve vatandaşlara çeşitli hünerlerini sergileyen Morgül "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi.
Çevredeki meraklı bakışlar arasında yaptığı mini şovla herkesi şaşırtan 57 yaşındaki şarkıcı, ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Kendisinin kürk kullanmadığını belirten Yılmaz Morgül, “Kürke karşıyım, kürkü yalnızca hayvanlar giyer, mümkünse başka hayvanlar giymesin” ifadelerini kullandı.