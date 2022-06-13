Bülent Ersoy'a eski sevgilisinden bomba sürpriz! Diva 3. kez nikah masasına mı oturuyor?
Sesiyle kulakların pasını silen, görüntüsüyle ihtişam yaratan, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı tanınan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde mezar videosuyla gündeme gelmişti! Özel hayatıyla sık sık medyada konuşulan Ersoy'un kendisinden 38 yaş küçük eski sevgilisi Berk Yılmaz'ın annesiyle yakınlaşması Diva 3. kez evleniyor mu sorularını beraberinde getirdi!
Görüntüsüyle ihtişam yaratan, güçlü sesiyle bilinen, magazin dünyasının demirbaşlarından, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak tanınan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde mezar videosuyla gündeme gelmişti! Özel hayatıyla sık sık medyada konuşulan Ersoy'un eski sevgilisi Berk Yılmaz'ın annesiyle yakınlaşması Diva 3. kez evleniyor mu sorularını beraberinde getirdi!
Eski aşk tekrardan alevleniyor mu?
Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un kendisinden 38 yaş küçük eski sevgilisi Berk Yılmaz ile görüşmesi 'eski aşk tekrar mı alevleniyor?' sorusunu akıllara getirdi. Bülent Ersoy'un eski sevgilisinin annesiyle de yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.
Diva'ya sürpriz..
Ersoy'un eski sevgilisi Berk Yılmaz ve annesi, ünlü sanatçıya üstelik bir de sürpriz hazırladı. İşte detaylar...
Eski sevgilisinin annesi ile arkadaşmış..
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, yıllar önce ayrılmalarına rağmen Berk Yılmaz'la zaman zaman görüşmeye devam eden Bülent Ersoy, Yılmaz'ın annesi Şehnaz Hanım'la da arkadaşmış.