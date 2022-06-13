Bülent Ersoy'a eski sevgilisinden bomba sürpriz! Diva 3. kez nikah masasına mı oturuyor?

Eski aşk tekrardan alevleniyor mu?

Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un kendisinden 38 yaş küçük eski sevgilisi Berk Yılmaz ile görüşmesi 'eski aşk tekrar mı alevleniyor?' sorusunu akıllara getirdi. Bülent Ersoy'un eski sevgilisinin annesiyle de yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.