Bülent Ersoy'a elleriyle yemek yedirdiler! O anları herkes hayret ederek izledi

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllardır sahne performansı ve güçlü sesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Renkli kişiliği ve esprili tavrıyla da çok konuşulan Ersoy, bu kez bir restoranda ellerle beslenmesiyle gündeme geldi. Bahar Candan'ın paylaştığı bir videoda arka masada oturduğu görüntülenen Diva'yı yanındaki bir kişi elleriyle besledi. O an sosyal medyada hızla yayıldı.