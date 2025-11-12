Bülent Ersoy'a elleriyle yemek yedirdiler! O anları herkes hayret ederek izledi
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın paylaştığı bir videoda arka masada oturduğu görüldü. Diva'nın, yanında bulunan bir kişi tarafından yemek yedirildiği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere şaştı kaldı...
Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, yıllardır sahne performansı ve güçlü sesi ile adından sıkça söz ettiriyor. Renkli kişiliği ve esprili tavrıyla da çok konuşulan Ersoy, bu kez bir restoranda ellerle beslenmesiyle gündeme geldi. Bahar Candan'ın paylaştığı bir videoda arka masada oturduğu görüntülenen Diva'yı yanındaki bir kişi elleriyle besledi. O an sosyal medyada hızla yayıldı.
Sosyal medyada yayılan bir videoda Bahar Candan ve Bülent Ersoy'un aynı karede yer alması dikkat çekti.
Görüntülerde Candan masada otururken garsonun getirdiği tabakları tek tek kırdığı, aynı anda arka masada oturan Bülent Ersoy'a ise bir kişi tarafından yemek yedirildiği görüldü.
Kısa sürede binlerce kez paylaşılan videoda, Bülent Ersoy'a yemek yedirildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.