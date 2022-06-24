Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in ilk duruşması görüldü! İkili, mahkemde yüzleşti!
Mustafa Keser ve Bülent Ersoy’un sunumuyla ekrana gelen “Benzemez Kimse Bize” programı, ikili arasında çıkan bir tartışma sebebiyle devam etmemişti. Ersoy ve Keser arasındaki husumet mahkemeye taşındı. İlk duruşmaları görülen davada bakın neler yaşandı...
Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının yaşadıkları tartışmalar neticesinde ekranlara erken veda etmesinin ardından, Mustafa Keser çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. İkili arasında çıkan tartışma mahkemeye taşındı ve hakim karşısına çıktılar. Bakın yüzleşme esnasında neler yaşandı...
Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, ‘Keserrr’ diye bağırıyor, babanın uşağı mı var?
Seni Diva değil, divan yaparlar" demişti. Ünlü isim, sözlerine; "Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor.
Bu sözlerin ardından bir magazin programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm.