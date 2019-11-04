Bülent Ersoy son haliyle herkesi korkuttu ağır hastalık geçirdi elleri mosmor oldu

Beyaz kabarık kıyafeti ve saç aksesuarı ile konser veren Diva, "Beğendiniz mi kıyafetimi, olmuş muyum? Nazar değdirdiler bana. Kıyafetime, makyajıma, takılarıma... Geçtiğimiz hafta hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü" diyerek espirili şekilde veryansın etti.