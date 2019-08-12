Bülent Ersoy sahnede çıldırdı orkestrasına dönüp ateş püskürdü: Aptal bunlar
Son olarak giydiği kürklerle ve savunmasıyla gündeme gelen Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın birinci günü çıktığı sahnede orkestrasını azarladı.
Kurban Bayramı'nda lüks otellerde sahne alan Bülent Ersoy, bu yıl da geleneği değiştirmedi ve Bodrum'da bulunan lüks bir otelde sahne aldı. Kendisini izlemeye gelenlere müzik şöleni yaşatan Ersoy, sahneye ilk çıktığı anda orkestrasına dönerek ağır konuştu.
Bülent Ersoy sahneye çıkarken bir anda başlayan müziğe sinirlenerek müziği durdurdu. Orkestraya dönen Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.
Canlı performans yerine playback giren orkestraya sinirlenen Ersoy, "Salak bunlar gerçekten salak. Niye açık veriyorsun, madem başladın içeriden okuyormuş gibi geleceğim sizlere yedireceğim canlı performansmış gibi" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Programına Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla tam anlamıyla kulakların pasını sildi.