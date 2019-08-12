Bülent Ersoy sahnede çıldırdı orkestrasına dönüp ateş püskürdü: Aptal bunlar

Kurban Bayramı'nda lüks otellerde sahne alan Bülent Ersoy, bu yıl da geleneği değiştirmedi ve Bodrum'da bulunan lüks bir otelde sahne aldı. Kendisini izlemeye gelenlere müzik şöleni yaşatan Ersoy, sahneye ilk çıktığı anda orkestrasına dönerek ağır konuştu.