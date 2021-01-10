Bülent Ersoy Özdemir Erdoğan'ın o sözlerine ateş püskürdü: Bacak arasıyla...
80 yaşındaki söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren sözleri sanat dünyasını karıştırdı. Bülent Ersoy, Erdoğan'a sert şekilde tepki gösterdi.
Geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için “Bir paşa çıkıp da ‘Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi” açıklamasını yapan ve bu sözleriyle eleştiri oklarına hedef olan Özdemir Erdoğan, yine ünlü sanatçı hakkında konuştu.
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödül Töreni’nde müzik dalında büyük ödüle layık görülen Özdemir Erdoğan, Zeki Müren’i cinsel kimliği üzerinden eleştirerek erkek çocuklara kötü örnek olmakla suçlayan açıklamalarda bulundu.
Özdemir Erdoğan, “Bülent Ersoy çok namusluydu, çünkü kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı” demişti.
Bu sözlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir Erdoğan’ın çıplak pozlarını gündeme getirerek “Siz böyle mi rol model oldunuz?” diye sordu. Birçok ünlü isim de Özdemir Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.