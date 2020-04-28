Bülent Ersoy Nur Yerlitaş'ın cenazesi için izin aldı annesiyle beraber uğurlayacak
Bülent Ersoy, dün hem annesi Necla Poyraz'ı hem de dostu Nur Yerlitaş'ı kaybetti. Diva, her iki cenaze törenine de katılabilmek için Yerlitaş'ın ailesinden özel bir istekte bulundu.
Beyin kanseri nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören Nur Yerlitaş, dün Nişantaşı'ndaki evinde hayatını kaybetti. Bülent Ersoy ise aynı günde hem dostu Nur Yerlitaş'ı hem de annesi Necla Poyraz'ı kaybetti. Yasa boğulan Bülent Ersoy, her iki cenaze törenine de katılmak için Yerlitaş'ın ailesinden özel bir ricada bulundu.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Ulus Camii'nden kılınacak ikindi namazıyla Ulus Mezarlığı'na defnedilecekti. Fakat Bülent Ersoy, Yerlitaş'ın cenaze namazının da Zincirlikuyu Camii'nde kılınmasını istedi. Sözcü'de yer alan habere göre, Ersoy'un ricası aile tarafından kabul edildi.
Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın cenaze namazında bulunabilecek.
Merhum Yerlitaş'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığına defnedilecek. Ersoy'un annesinin naaşı ise aynı vakitte Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.