Bülent Ersoy Nur Yerlitaş'ın cenazesi için izin aldı annesiyle beraber uğurlayacak

Beyin kanseri nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören Nur Yerlitaş, dün Nişantaşı'ndaki evinde hayatını kaybetti. Bülent Ersoy ise aynı günde hem dostu Nur Yerlitaş'ı hem de annesi Necla Poyraz'ı kaybetti. Yasa boğulan Bülent Ersoy, her iki cenaze törenine de katılmak için Yerlitaş'ın ailesinden özel bir ricada bulundu.