Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Sahnede çocuklara tomarla para dağıttı

MİNİKLERİN DİVA'YA SARILDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kendilerine verilen paraları ellerine alan çocuklar, hemen ardından Ersoy’un boynuna sarılarak teşekkür etti. Çocukların bu içten ve sıcak tepkisi karşısında Ersoy’un da bir hayli keyiflendiği ve gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.