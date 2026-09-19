Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Sahnede çocuklara tomarla para dağıttı
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Bursa konserinde sahneye davet ettiği iki çocuğa yaptığı cömert harçlık yardımıyla takdir topladı; çantasından çıkardığı deste halindeki nakit parayı yardımcısına ikiye böldürerek miniklere hediye eden sanatçı, çocukların kendisine sarılarak teşekkür ettiği samimi ve neşeli anlarla kameralara yansıdı.
Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde eşsiz yorumu ve sahne enerjisiyle hayranlarına müzik ziyafeti sunan Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, muhteşem performansının yanı sıra program akışında gelişen renkli olaylarla da adından söz ettirmeyi başardı.
ÇANTASINDAN BİR BALYA PARA ÇIKARDI
Programın ilerleyen dakikalarında sahneye iki küçük çocuğu davet eden Ersoy, onları koltuğuna oturarak çantasından bir balya para çıkardı. Yanına çağırdığı yardımcısından parayı bölüştürmesini isteyen Diva, ikiye ayrılan parayı sahnedeki miniklere harçlık olarak verdi. O anlarda neye uğradığını şaşıran minikler, aldıkları dev harçlık karşısında büyük mutluluk yaşadı.
MİNİKLERİN DİVA'YA SARILDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ
Kendilerine verilen paraları ellerine alan çocuklar, hemen ardından Ersoy’un boynuna sarılarak teşekkür etti. Çocukların bu içten ve sıcak tepkisi karşısında Ersoy’un da bir hayli keyiflendiği ve gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
Salondaki yüzlerce dinleyici bu samimi anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, izleyenlerin içini ısıtırken binlerce beğeni ve yorum topladı.