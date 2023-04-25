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Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı

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Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı

Almanya'da bir mekanda konser veren ünlü sanatçı Bülent Ersoy, açıklamalarıyla sevenlerinde üzüntüye neden oldu.

Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı

Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde Stay Event House’da konser verdi. 

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Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı

Saatler öncesinden mekâna gelen binlerce kişi adeta izdiham yarattı. 

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Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı

3 saat aralıksız şarkı söyleyen Ersoy'un "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" demesi dikkat çekti. Bu sözleri sevenlerinde derin üzüntüye neden oldu.

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Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı

Bülent Ersoy’un parmağında 2 yıl önce 21 milyon TL’ye aldığı devasa tektaş yüzük vardı. 

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