Bülent Ersoy helallik istedi sözlerini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşadı
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Almanya'da bir mekanda konser veren ünlü sanatçı Bülent Ersoy, açıklamalarıyla sevenlerinde üzüntüye neden oldu.
Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde Stay Event House’da konser verdi.
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Saatler öncesinden mekâna gelen binlerce kişi adeta izdiham yarattı.
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3 saat aralıksız şarkı söyleyen Ersoy'un "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin" demesi dikkat çekti. Bu sözleri sevenlerinde derin üzüntüye neden oldu.
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Bülent Ersoy’un parmağında 2 yıl önce 21 milyon TL’ye aldığı devasa tektaş yüzük vardı.
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