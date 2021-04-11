Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki bir mağazadan 2 kürk satın alan Bülent Ersoy, sanat camiasının tepkisiyle karşılaşmıştı. Ersoy'un toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağı açıklaması ve derneğin bağışı reddetmesi uzun süre konuşulmuştu.