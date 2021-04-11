Bülent Ersoy ekranlara dönüyor ücreti dudak uçuklattı! İbo Show Sibel Can Hakan Altun'a rakip olacak
İbrahim Tatlıses'in İbo Show'u ve Sibel Can ile Hakan Altun'un Şarkılar Bizi Söyler programına rakip olmaya gelen Bülent Ersoy'un alacağı ücret dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki bir mağazadan 2 kürk satın alan Bülent Ersoy, sanat camiasının tepkisiyle karşılaşmıştı. Ersoy'un toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağı açıklaması ve derneğin bağışı reddetmesi uzun süre konuşulmuştu.
Usta sanatçı Bülent Ersoy, İstanbul'u terk ederek Bodrum'da yaşama kararı aldı.
Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden iki lüks villa satın aldı.
Usta sanatçının 2 lüks villa için 40 milyon TL ödediği belirtildi.