Bülent Ersoy bir saatte 8 bin 500 liralık yemek yedi
BODRUM Torba'da tatil yapan Bülent Ersoy bir saatte 8 bin 500 liralık yemek yedi. Ersoy Bodrum tatilinde makyaj yapmamayı tercih etti.
BODRUM'un ünlü tatil noktalarından Torba'da tatil yapan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir restoranda makyajsız görüntülendi. Sosyal medyada yer alan haberlere göre Ersoy, bir saat kaldığı mekanda 8 bin 500 TL hesap ödedi.
Ersoy, balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödedi
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Torba ilçesindeki bir balıkçıda ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tattı. Ersoy, balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödedi.
"Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum"
Öte yandan, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı.
Konser programının yoğun olduğunu ifade eden Ersoy, "Yemek yerken iki saat içinde dört konser için teklif aldım. Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum. Çok şükür nefes alacak zamanım yok." dedi