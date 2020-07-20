Bülent Emrah Parlak'ın eşi Burcu Gönder anlattı! 'Tektaşımı sattırıp parasını aldı'
Burcu Gönder eşi Bülent Emrah Parlak'ı ekonomik ve psikolojik şiddet sebebiyle şikayet etti. Ünlü oyuncu Bülent Parlak 'tektaşını' bile sattırmış. Gündeme bomba gibi düşen olay
2015 yılında Burcu Gönder ile evlenen oyuncu Bülent Emrah Parlak, 2016 yılında kızını kucağına aldı ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla herkesin gönlüne taht kurdu. Fakat şimdilerde eşinin ortaya attığı iddialar herkesi şoke etti. Burcu Gönder, Bülent Emrah Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Bülent Emrah Parlak'ın evlilikleri boyunca sürekli olarak Burcu Gönder'i eleştirdiği, bu eleştirilerin hakarete vardığı ifade edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığı da dilekçede yer alan bir başka ifade oldu.
Hatta Bülent Emrah Parlak'ın Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp parasını dahi aldığı söylendi. Parlak'ın öfke probleminin çevresi tarafından da bilindiği de bir başka iddia oldu.
Tüm bu sebepler doğrultusunda Burcu Gönder'in Bülent Emrah Parlak'a boşanma davası açmak istediği fakat boşanma sürecinde zarar göreceğini de düşündüğü için endişe ettiği yer aldı.