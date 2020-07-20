Bülent Emrah Parlak'ın eşi Burcu Gönder anlattı! 'Tektaşımı sattırıp parasını aldı'

2015 yılında Burcu Gönder ile evlenen oyuncu Bülent Emrah Parlak, 2016 yılında kızını kucağına aldı ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla herkesin gönlüne taht kurdu. Fakat şimdilerde eşinin ortaya attığı iddialar herkesi şoke etti. Burcu Gönder, Bülent Emrah Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.