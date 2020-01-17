Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in dillere destan aşkı
Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in ölümü Bülent Ecevit ile yaşadığı sonsuz aşkı yeniden akıllara getirdi.
Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Merhum Bülent Ecevit'in eşi olan Rahşan Eceveti'in ölümünün ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşıldı. Bülent Ecevit- Rahşan Ecevit'in yaşadığı büyük aşkta yeniden gündeme geldi.
“Yanımdaki sensin, yalnızlığım sen… Kendimden bile uzakta, elim elindeyken…” Bülent Ecevit böyle anlatıyordu Rahşan’a olan aşkını.
Türkiye’nin Karaoğlanı daha Robert Lisesi yıllarında vurulmuştu ona. Öylesine utangaçtı ki, daha önce hiç kız arkadaşı olmamıştı. Mezuniyet telaşı yaklaşırken hayatının en büyük hamlesini yaptı ve aşkını ilan etti. Rahşan da sevmişti onu…
Okul bitince evlenmek istediler. Zorluklar başladı: Rahşan’ın babası Namık Zeki Aral yaşı küçük olan kızının evlenmesine başta karşı çıksa da kızını verdi Karaoğlan’a. Zorluklarla başlayan ve zorluklarla devam eden aşk hiç ayırmadı onları.