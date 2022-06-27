BIST 2.554
DOLAR 16,75
EURO 17,72
ALTIN 988,80
HABER /  GÜNCEL

Bülent Arınç'tan sonra Hüseyin Çelik de coştu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bülent Arınç'tan sonra Hüseyin Çelik'in de hükümeti eleştirmesini YouTube kanalında değerlendirdi.

Abone ol

Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla Halk TV, Tele 1, KRT gibi muhalif medyanın ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahramanı olmuştu.

AK Parti kurucularından Bülent Arınç'tan sonra Hüseyin Çelik de hükümeti eleştirerek gündeme gelme çabasına girdi. Çelik, Arınç'ın 'kral çıplak' ifadesine de destek verdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında Hüseyin Çelik'in tartışılan sözlerini değerlendirdi.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da sallandığı yönünde ihbar yapılan tahliye edildi
Tekirdağ'da sallandığı yönünde ihbar yapılan tahliye edildi
İzmir'de itfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı! Yaralılar var
İzmir'de itfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı! Yaralılar var
Osmaniye'de 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu
Osmaniye'de 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu
Zonguldak'ta kamyon 30 metreden demir yoluna düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zonguldak'ta kamyon 30 metreden demir yoluna düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mustafa Destici'den çok sert tepki: İdam cezasını geri getirmeliyiz
Mustafa Destici'den çok sert tepki: İdam cezasını geri getirmeliyiz
Almanya'da skandal görüntü! Terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verildi
Almanya'da skandal görüntü! Terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verildi
Fuat Oktay'dan kritik uyarı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz
Fuat Oktay'dan kritik uyarı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz
Yağış zamanları kaydı! Türkiye'nin tarım takvimi için güncelleme önerisi geldi
Yağış zamanları kaydı! Türkiye'nin tarım takvimi için güncelleme önerisi geldi
Dünyanın umutla beklediği haber! DSÖ maymun çiçeği kararını açıkladı
Dünyanın umutla beklediği haber! DSÖ maymun çiçeği kararını açıkladı
TBMM'de yoğun hafta! Ek bütçe, bedelli askerlik, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...
TBMM'de yoğun hafta! Ek bütçe, bedelli askerlik, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...