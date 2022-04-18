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POLİTİKA

Bülent Arınç'tan sert sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?

Sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arınç, Erdoğan'a olan güven ve sevginin azaldığını söyledi.

Bülent Arınç, Kanal 42'de katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sık sık yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a olan güven ve sevginin azaldığını ifade eden Bülent Arınç, şunları söyledi:

"Halk memnun olduğu süreçte bizi 20 yıl iktidara getirdi. Yine memnun olursa kesinlikle emin olun biz gideriz. Halk memnun olup olmadığını bazen 5 yılda bir, bazen 3,5 yılda bir seçim sandığında gösterir. Ben hep zaferler gördüm. Şimdi Tayyip beye olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım."

"Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?"
Zamları ve hayat pahalılığını küçümseyen açıklamalarda bulunan AK Partili isimleri de eleştiren Arınç, şunları söyledi:

"Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek lazım tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan bir milletvekili de 'Minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?"

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