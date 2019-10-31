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Bülent Arınç’tan olay KHK açıklaması: Evime temizliğe geliyor

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç kamuoyunda sürekli konuşulan KHK mağdurlarıyla ilgili gündemi sallayacak açıklamalar yaptı. ''KHK bir faciadır'' diyen Arınç çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu söyledi ve onları gördükçe yerin dibine geçiyorum dedi.

AĞRI ’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Er Zekeriya Altunok'un FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 16 ay cezaevinde yatan eski bir polis memuru olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası KHK mağdurlarının durumu yeniden gündeme geldi. 

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, konuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ yanıtını verdi. 

KHK mağdurlarına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptım

YİK’ten aldığı maaşla eleştirilerin hedefi haline gelen Arınç, çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu ve maaşının yarısını onlarla paylaştığını söyledi. Arınç, sırf KHK meselesine dikkat çekmek için böyle bir şeye başvurduğunu sözlerine ekledi. 

Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

Arınç ''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum. Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu. İşte Arınç’ın o açıklamaları: 

Evime temizlik yapmaya gelen kadın Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş

Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadını, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. 

Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum

Kırıkkale’den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum.

Kimse bunları savunamaz

Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğümde perişan oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye. Kimse bunları savunamaz. 15 Temmuz’da bir facia yaşandı arkasından olağanüstü hal ilan edildi bu yüzde yüz doğru. Bu süre içerisinde onlarca kararname çıktı ve 100 binden fazla insanın kamudan kararına karar verildi. Devletin güvenliğine tehlike oluşturan örgütlerin aidiyeti, mensubiyeti olanlar ihraç edildi. 

Hukuki tanımlama böyle olmaz

Bu hukuki bir tanımlama değildir bir tedbir bu. Hukuki tanımlama böyle olmaz. Çünkü bu bir kanaattir, kanaat delil değildir.

İçlerinde bunu hak edenler var ama hepsi değil

Bunu yaparken en çok kamu kurumlarından görüş aldılar. Bu bir idari karardır, yargı kararı değildir. İçlerinde bunu hak edenler var mıydı var, ama hepsi değil. 

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