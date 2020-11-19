Bülent Arınç'tan çok tartışılacak Demirtaş ve Kavala sözleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk hallerini eleştirdi.

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Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirirken, "Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" dedi. Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadesini kullandı.

Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Arınç, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeyken çıkardığı 'Devran' kitabına ilişkin, "Devran kitabını okudum, Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" yorumunu yaptı.

"Osman Kavala'nın tahliye edilmesi lazım"

3 yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım!" diyerek savcılara çağrıda bulunan Arınç, Kürt meselesine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. 1980'de Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar sonra hepimizin "Devran" hikayelerinden okumamız lazım. Çözüm sürecinde bazı isimlerin tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da tahliyesi sağlanabilir. Mahkemeler, yargıçlar özgürlükçü düşünürler."