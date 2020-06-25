Bülent Arınç'a soruldu: FETÖ'cü müsünüz?

Bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a açık açık "FETÖ'cü müsünüz?" sorusu soruldu.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, AK Parti kurucusu ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Haber Global ekranlarında 'Jülide Ateş'le 40' programına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Arınç, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna da yanıt verdi.

Jülide Ateş'in "Babanız yaşasaydı CHP'li mi olurdunuz?" sorusunda "Hayır olmazdım. CHP'li olmak o dönem memurlar için bir işti, bir meslekti, bir düşünceydi. Tercih olarak babam onları desteklediğini göstermişti. Daha sonra hepimiz kendi yolumuzu çizdik. O zamanki hava öyleydi." yanıtını verdi.

"Nur cemaati üyesi değilim derslerine gittim"

Nur cemaati ile ilgili soruya da içtenlikle yanıt veren Arınç, "Nur cemaatinin üyesi değilim sadece derslerine gittim. Namazlar kılınır Risale-i Nur'dan bir bölüm okunur ve onlar bunun anlamını söylerlerdi. Ben sadece dinleyiciydim. Bir süre devam ettim. Fetullah Gülen'in ortaya çıkması daha sonradır. 80-90'dan sonra o cemaatten tard edilmiştir Fetullah Gülen. Nurcuları aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. Nurcular siyasete hiç bir zaman talip olmamışlardır." dedi.

"Masum değiliz hiçbirimiz"

FETÖ'nün binlerce insanın beynini nasıl yıkadığıyla ilgili de, "Bunun cevabı 2 dakikada verilmez. Kendilerini bu kadar gizleyen çok kötü, çok hesaplı bir örgütle karşı karşıyayız. İnsanlar bir yönüyle eğitime, bir yönüyle maneviyatına bakarak bunlara inandılar. Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz." ifadelerini kullandı.